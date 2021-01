Kokain-Dealer in Wien-Margareten festgenommen

Am Samstag klickten für einen 24-Jährigen in Wien-Margareten die Handschellen, nachdem er beim Verkauf von Kokain beobachtet wurde.

Beamte der Wiener Bereitschaftseinheit beobachteten am 8. Jänner gegen 12.20 Uhr drei Personen bei einem Suchtmittelhandel in der Kliebergasse in Wien-Margareten. Die Polizisten hielten danach sowohl den Verkäufer (24, Stbg.: Nigeria) als auch die beiden Käufer (38, Stbg.: Bosnien und Herzegowina, 52, Stbg.: Österreich) an.