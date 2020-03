Im Zuge einer Schwerpunktaktion der Wiener Polizei, bei der die Beamten in Zivil unterwegs waren, konnte ein 29-jähriger mutmaßlicher Kokain-Dealer beim Bahnhof Wien-Meidling aus dem Verkehr gezogen werden.

Beamte in Zivil hielten am Donnerstag eine Schwerpunktaktion am Bahnhof Wien-Meidling ab und konnten dabei gegen 15.25 Uhr einen 29-jährigen nigerianischen Staatsangehörogen beim Verkauf von Kokain beobachten. Der 29-Jährige wurde festgenommen, seine beiden Abnehmer, ein 36-jähriger und ein 32-jähriger österreichischer Staatsbürger, wurden auf freiem Fuß angezeigt.