Kokain-Dealer (35) in Wien-Margareten gefasst

Für einen 35-jährigen Drogendealer klickten am Dienstag in Wien-Margareten die Hanschellen, nachdem er beim Verkauf von Kokain beobachtet wurde.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) beobachteten am 4. Mai gegen 14.30 Uhr einen 35-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen in der Gießaufgasse in Wien-Margareten beim Verkauf von Suchtmitteln, vermutlich Kokain.