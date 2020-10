Kogler verlängert Fonds für Sportligen bis Ende 2020

Sportminister Werner Kogler setzt die Unterstützung für "Top-Vereine" in Sportligen bis Ende 2020 fort. Insgesamt 80 Vereine haben Anspruch.

Unterstützung nur für "Top-Vereine"

Unterstützt werden die Top-Vereine in den Sportarten Fußball, Eishockey, Handball, Basketball, Volleyball und Hockey. "Unser Anspruch ist, Planungssicherheit für die Top-Vereine in dieser schwierigen, unsicheren Zeit zu schaffen. Aber vor allem auch, unsere erfolgreichsten Nationalteams zu unterstützen, die von der professionellen Arbeit in diesen Vereinen profitieren. Diese Verlängerung ist ein wichtiger, für viele dieser Vereine lebensnotwendiger Schritt, ich werde aber jederzeit für eine weitere Verlängerung kämpfen, so es die epidemiologische Lage erfordert", versprach Kogler in einer Aussendung vom Freitag.