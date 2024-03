Kogler und Schilling bei Verteilaktion am Frauentag in Wien

Unter anderem Vizekanzler Werner Kogler und EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling waren am Frauentag bei einer Verteilaktion in Wien zu sehen.

Bei einer Verteilaktion in Wien Mitte mit Frühstücksgebäck und Schokolade haben die Grünen am Freitag zum Frauentag auf erreichte Verbesserungen, aber auch weitere Forderungen hingewiesen. Grünen-Chef Vizekanzler Werner Kogler betonte vor Journalisten, dass man in der Regierung sehr viele Maßnahmen gesetzt habe, so sei etwa das Frauenbudget deutlich erhöht worden. Zudem hob er die Implementierung von Gewaltambulanzen hervor.