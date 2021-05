Kogler und Gewessler am 1. Mai bei Verschubarbeitern der ÖBB zu Besuch

Bei einem Besuch der Verschubarbeiter der ÖBB am Wiener Matzleinsdorferplatz hoben Vizekanzler Werner Kogler und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler am 1. Mai die Bedeutung der Bahn für Klimaschutz und die Schaffung von "Green Jobs" hervor.

An dem Standort arbeiten 500 ÖBB-Mitarbeiter, die für Reinigung und Bestückung der Züge, den Verschub und die technische Produktion zuständig sind.

ÖBB-Chef Andreas Matthä führte die Politiker bei dem Fototermin durch das Gelände, wo auch am Feiertag zahlreiche Beschäftigte tätig waren. Die Eisenbahn halte Österreich auch in Krisenzeiten am Laufen und bilde das Rückgrat grüner Mobilität, sagte Gewessler. Mit dem 17,5 Milliarden Euro schweren Infrastrukturprogramm werde die Bahn weiter ausgebaut.