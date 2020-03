Kogler: Sportstätten wohl noch länger geschlossen

Sportminister Werner Kogler zerstörte heute die Hoffnung, dass Sportstätten gleich nach Ostern wieder in den Regelbetrieb zurückkehren. Die Stätten sind für notwendige Arbeiten allerdings wieder offen.

Selbst bei einer möglichen Lockerung der Coronavirus-Maßnahmen ab 14. April geht Sportminister Werner Kogler (Grüne) nicht davon aus, dass dies für den Betrieb an Sportstätten gelten wird. "Es darf aus heutiger Sicht als unwahrscheinlich angesehen werden, dass Trainings- und Wettkampfbetrieb, der überwiegend an Sportstätten gebunden ist, in dieser ersten Phase Berücksichtigung findet", sagte er.