Kogler kündigte weitere finanzielle Hilfe für Sport an

Die Corona-Hilfstöpfe für den Sport sollen laut Vizekanzler Kogler bis Jahresende verlängert werden. Zudem werde gerade eine budgetäre Vorsorge ausgearbeitet.

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne) hat am Montagabend dem Sport in Österreich weitere finanzielle Unterstützung zugesagt. "Wir werden mit Sicherheit die Hilfstöpfe für den Sport im Besonderen, aber auch für alle Amateur- und Non-Profit-Vereine im Allgemeinen, genauso für die Profi-Ligen in Österreich mindestens bis Jahresende verlängern", sagte Kogler via Telefonschaltung in der Servus-TV-Sendung "Sport & Talk".