Kogler kommt ins Wahllokal: "Bis halb 2 in der Früh wahlgekämpft"

Der grüne Spitzenkandidat Werner Kogler hat am Sonntagvormittag seine Stimme in Wien-Wieden abgegeben. Sollte diese Wahl kein Erfolg werden, war es die letzte für Kofler.

Hemdsärmelig und mit der für ihn üblichen leichten Verspätung hat Werner Kogler, Spitzenkandidat der Grünen, Sonntagvormittag in einer Volksschule in Wien-Wieden seine Stimme für die Nationalratswahl abgegeben. Man dürfe sich von den Umfragen nicht täuschen lassen, sagte er den wartenden Journalisten. "Wer Grüne im Parlament will, soll im Zweifel auch Grün wählen."