Kogler geht von weiteren Corona-Maßnahmen aus

Vizekanzler Werner Kogler wollte dem Treffen mit den Landeshauptleuten am Freitagnachmittag nicht vorgreifen und ließ offen, ob es unmittelbar nach den Weihnachtsfeiertagen zu einem erneuten Lockdown in Österreich kommen wird.

Termin mit Landeshauptleuten: Kommen neue Corona-Maßnahmen?

Auf den medial kolportierten neuen Lockdown angesprochen, meinte Kogler am Rande einer Pressekonferenz: "Der Begriff ist schon interpretationsbedürftig." Bei dem Termin mit den Landeshauptleuten am Freitagnahcmittag gehe es um die Deutung der aktuellen Zahlen und welche Maßnahmen sich daraus ergeben. Auf der Agenda stehe die Zeit ab 7. Jänner ins neue Jahr hineingehend. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) habe am Donnerstag Prognosen bekommen und daher werde auch abgewogen, welche Konsequenzen sich für den Zeitraum "von jetzt bis 7. Jänner" ergeben, so der Vizekanzler. "Das sind zwei Phasen, die wir betrachten."