Kogler für Innsbrucker Bürgermeister Willi nicht automatisch Grüner Spitzenkandidat bei NR-Wahl

Innsbrucks Grünen-Bürgermeister Georg Willi hat sich "offen" gezeigt, wer die Grünen in die kommende Nationalratswahl führen soll.

NR-Wahl: Gewessler und Zadić stützen "Spitzenkandidat" Kogler

"Wir kandidieren in seinem Team und wir sind froh, dass Werner uns in diesen so wichtigen Wahlkampf führen wird", stellte sich die beiden Ministerinnen in einer Reaktion auf Willi gegenüber der APA hinter ihren Parteichef. Für den Innsbrucker Bürgermeister war die Sache zuvor hingegen nicht so klar gewesen. Auf die Frage, wen der drei - Kogler, Zadić oder Gewesssler - er für am besten als Spitzenkandidat halte, antwortete er: "Ich kann das heute nicht sagen. Jeder hat unheimliche Stärken." Die Spitzenkandidaten-Frage würde von den Grünen "basisdemokratisch entschieden", sah Willi Kogler, der sich erneut bewerben will, als nicht gesetzt an.