Kogler bei Van der Bellen: Keine Tipps vom Bundespräsidenten an Grünen-Chef

Am Donnerstag hat sich Werner Kogler von den Grünen mit Bundespräsident Van der Bellen getroffen. Tipps für Gespräche mit der ÖVP gab es dabei keine.

Gespräche zwischen Türkis-Grün: Kogler über Ausgang ungewiss

Kein Thema beim Gespräch mit Van der Bellen war Koglers Wunsch, auch Nichtregierungsorganisationen in die Verhandlungen einzubinden. Der Grünen-Chef denkt dabei an Experten aus Ökologie aber auch Ökonomie. Klar sei aber, dass diese nur in Fachgruppen und nicht in der Hauptsteuerungsgruppe dabei sein könnten.