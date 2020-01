Koffer-Räuber am Wiener Hauptbahnhof gefasst

In der Nacht auf Freitag schlug ein 28-Jähriger einem Mann am Wiener Hauptbahnhof mit der Faust ins Gesicht und machte sich anschließend mit dessen Reisekoffer aus dem Staub.

Ein Zeuge kam am 10. Jänner gegen 03.25 Uhr in die Polizeiinspektion Hauptbahnhof und gab an, einen Raub am Bahnhofsvorplatz beobachtet zu haben.