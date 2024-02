Koffer-Dieb am Wiener Hauptbahnhof ertappt: Anzeige

Am Samstag wurde ein 33-Jähriger am Wiener Hauptbahnhof von einem Zeugen der Polizei gemeldet, da er sich auf einem Bahnsteig verdächtig verhielt.

Ein aufmerksamer Zeuge informierte am 10. Februar gegen 10.30 Uhr die Polizei über einen verdächtig erscheinenden Mann, der immer zu am Wiener Hauptbahnhof am Bahnsteig nervös auf und ab ging. Der Mann soll nach dem Betreten eines Zuges diesen wieder mit einem zuvor nicht mitgeführten Koffer verlassen haben.

Wiener Polizei verknüpft Verdächtigen mit früherem Koffer-Diebstahl

Als Polizisten ihn darauf ansprachen, verwickelte sich der Mann in Widersprüche und konnte nicht angeben, was sich in dem Koffer befand. Im Zuge der weiteren Sachverhaltsklärung konnte der Mann mit einem weiteren Gepäcksdiebstahl im November des vergangenen Jahres in Verbindung gebracht werden.