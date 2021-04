Köstinger will Neustart des Tourismus diskutieren

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger lädt für 29. April zu einer virtuellen "Kick-Off-Veranstaltung" unter dem Motto "Auf geht's - Zum Comeback des heimischen Tourismus". Gemeinsam mit Praktikern sollen die Ausgangslage, Herausforderungen und Schwerpunkte diskutiert werden.

Köstinger will gemeinsamen Comebackplan für den Tourismus

In weiterer Folge sollen dann mit Publikumsbeteiligung der touristische Arbeitsmarkt, Finanzierungen in der Branche, Zukunftstrends und regionaler Tourismus diskutiert werden, kündigte Köstinger an. Die Ergebnisse sollen bei einer Online-Veranstaltung Ende Juni vorgestellt werden.