Köstinger beriet mit Spahn über "Grünen Pass"

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn und Tourismusministerin Köstinger berieten am Dienstag über den Grünen Pass. Eine EU-weite Anerkennung wird angestrebt.

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat sich am Dienstag mit dem deutschen Gesundheitsminister Jens Spahn über den "Grünen Pass" ausgetauscht, der die Reisefreiheit in der EU wieder ermöglichen soll. Geht es nach dem Tourismusland Österreich, soll dies europaweit bis spätestens Ende Juni der Fall sein. Klappt das nicht, will man bilateral Abkommen treffen. Das bekräftigte Köstinger heute.