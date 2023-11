Eine tobende Frau bewarf Polizisten in Wien-Döbling mit Kochtöpfen.

Eine tobende Frau bewarf Polizisten in Wien-Döbling mit Kochtöpfen. ©APA/Canva (Sujet)

Eine tobende Frau bewarf Polizisten in Wien-Döbling mit Kochtöpfen. ©APA/Canva (Sujet)

Kochtopf-Randale: 51-Jährige zuckte in Wiener Sozialunterkunft aus

Eine tobende 51-Jährige griff am Dienstag in Wien-Döbling Polizisten mit Kochtöpfen an, doch selbst der Einsatz von Pfefferspray zeigte keine Wirkung.

Polizisten wurden am 28. November gegen 14.50 Uhr alarmiert, da eine 51-jährige Frau (StA.: Mongolei) in einer Unterkunft einer sozialen Hilfs- und Dienstleistungsorganisation in Wien-Döbling randalierte.

Pfefferspray-Einsatz gegen tobende 51-Jährige in Wien-Döbling

Die 51-Jährige beschimpfte die Beamten und attackierte sie mit diversen Gegenständen, wie beispielsweise einer Handtasche und Kochtöpfen. Da sich die Frau nicht beruhigte, musste von Pfefferspray Gebrauch gemacht werden. Dieser zeigte jedoch keine Wirkung bei der Tobenden und so mussten weitere Polizisten hinzugezogen werden.

Randaliererin gesichert: Keine Verletzten bei Polizeieinsatz