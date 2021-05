Kocher visiert Einigung bei Kurzarbeit-Verlängerung an

Arbeitsminister Martin Kocher und die Sozialpartner wollen sich am Dienstag auf eine Verlängerung der Corona-Kurzarbeit einigen. Ein Vorschlag liege bereits auf dem Tisch.

"Das Ziel ist morgen eine Einigung herbeizuführen", sagte Martin Kocher am Montag nach einem Arbeitsmarktgipfel mit den Sozialpartnern. Die Phase 4 für die Kurzarbeit während der Coronakrise läuft Ende Juni aus. "Es wäre gut, wenn es bald Planungssicherheit für die Unternehmen und die Arbeitnehmer gibt", so Kocher.

Kocher will Kurzarbeitverlängerung mit Sozialpartnern fixieren

Sozialpartner planen zahlreiche Arbeitsmarkt-Pilotprojekte

WKÖ-Präsident Mahrer warnte davor, den Fachkräftemangel zu unterschätzen. "Der könnte zu einem Bremsklotz für den Aufschwung werden." Zahlreiche Unternehmen würden nicht genügend Fachkräfte bekommen. Die Qualifizierungsfrage sei in den nächsten 18 bis 24 Monaten "besonders" wichtig, weil bestimmte Branchen nicht in "voller Erholung" zurückkommen werden, etwa der Stadttourismus, die Kongressbranche und die Luftfahrt. Mahrer will die anvisierten Arbeitsmarkt-Pilotprojekte - etwa bei Green Jobs - "extrem zügig" auf den Weg bringen. Ob man auf eine Arbeitsstiftung oder ein Spezialprogramm beim Arbeitsmarktservice (AMS) setze, sei nicht so wichtig. "Es muss sich ein echter Effekt einstellen."