Kocher rechnet im Sommer mit 350.000 Arbeitslosen

Die Entspannung am Arbeitsmarkt kommt mit den Öffnungsschritten für Gastronomie und Tourismus. Arbeitsminister Martin Kocher rechnet mit höchstens 350.000 Arbeitslosen im Sommer, was eine spürbare Entlastung zum Ist-Zustand wäre.

Kurzarbeit: "Phase 5" im Mai

Die nächsten Öffnungsschritte im Bereich Gastronomie und Tourismus, "die hoffentlich bald möglich sind", sollten Entspannungen bringen. Im Mai soll es auch ein Modell für die "Phase 5", also die Verlängerung der Kurzarbeit, geben. Dazu laufen Gespräche mit den Sozialpartnern. "Das Ziel ist, die Kurzarbeit weiterzuführen, konjunkturgerecht und zielgenau anzupassen. Um eben den Branchen zu helfen, die dann noch eingeschränkt sind, also die genannten: Eventbranche, Stadthotellerie, Flugbranche", so Kocher in der "Wiener Zeitung".