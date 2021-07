Kocher präsentiert Langzeitarbeitslosen-Programm: Bis Jahresende 100 Mio Euro für "Sprungbrett"

Am heutigen Donnerstag fällt der Startschuss für das neue Arbeitsmarktservice-Programm "Sprungbrett", das Langzeitarbeitslose als Zielgruppe hat. 100 Mio. Euro sollen dafür investiert werden.

Mit dem heute startenden Arbeitsmarktservice-Programm "Sprungbrett" soll die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen bis Jahresende um 15.000 sinken. Heuer werden rund 100 Mio. Euro durch Umschichtungen im AMS-Regelbudget für die "Sprungbrett"-Initiative zur Verfügung stehen, wie Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Donnerstag mitteilte.

2022: Weitere 300 Mio. Euro für "Sprungbrett"-Programm

"Dafür sind rund 75.000 bis 100.000 Beschäftigungsaufnahmen notwendig. Mit dem Programm Sprungbrett sind wir gut vorbereitet, um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen", so Kocher.

AMS hilft Langzeitarbeitslosen - Infos beim Berater oder online

Am "Sprungbrett"-Programm interessierte Langzeitarbeitslose können sich an ihren AMS-Berater wenden. Eine Kontaktaufnahme ist auch online über das eAMS-Konto möglich. Interessierte Unternehmen können sich ebenfalls beim AMS melden.

Änderung ab 1. Juli bei Corona-Kurzarbeit

"Es ist davon auszugehen, dass die Kurzarbeit über den Sommer hinweg nur noch partiell in Anspruch genommen werden wird", so Arbeitsminister Kocher. Wenn es die epidemiologische Situation zulasse, sei "bis zum nächsten Jahr sogar mit einer Annäherung der Kurzarbeits-Anmeldungen an das Vorkrisenniveau zu rechnen".