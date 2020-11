Koalitionsverhandlungen in Wien vor Abschluss

Donnerstagnachmittag trafen sich die Verhandler von SPÖ und NEOS zum letzten Mal zu Koalitionsverhandlungen. Nun muss nur mehr die Budgetfrage für die Vorhaben geklärt werden.

Sehr gute Atmosphäre: Rot-pinke Koalition in Wien scheint fix

Dass Wien künftig nicht mehr von einer rot-grünen, sondern einer rot-pinken Koalition regiert wird, scheint so gut wie fix zu sein. Die Verhandlungen seien intensiv, professionell und konstruktiv abgelaufen, betonte die Sprecherin. Insgesamt wurden 35 Runden absolviert. Man liege voll im Zeitplan, hieß es. Nun folge noch der "Feinschliff", also etwa die Budget-Prüfung.

Angelobung des neuen Teams am 24. November geplant

Vorgesehen ist, das Regierungsübereinkommen am kommenden Dienstag der Öffentlichkeit zu präsentieren. Zuvor müssen auch noch die Gremien von SPÖ und NEOS zustimmen - wobei hier keine großen Widerstände zu erwarten sind. Die Angelobung des neuen Teams ist bei der konstituierende Sitzung des Gemeinderats am 24. November geplant.

Bereits Spekulationen über Wiener Regierungspläne

Laut "Presse" finden sich etwa weitere Investitionen in Spitäler bzw. in den Pflegebereich im Programm. Auch die Joboffensive "50 plus" soll ausgebaut werden. Weiters soll dem Vernehmen nach ausdrücklich festgehalten werden, dass die kommunale Daseinsvorsorge, also etwa die Wasserversorgung oder die Müllabfuhr, nicht privatisiert werden sollen.