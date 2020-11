Koalitionsverhandlungen in Wien: Rot-pinke Gespräche gehen weiter

Am Montag sind nach kurzer Pause am Wochenende die rot-pinken Verhandlungen zur Bildung einer Rathauskoalition fortgesetzt worden.

Das haben die Sprecher der SPÖ bzw. der NEOS der APA auf Anfrage mitgeteilt. Verhandelt wird dabei in Untergruppen. Der Zeitplan soll trotz der nun verschärften Coronavirusmaßnahmen inklusive Ausgangsbeschränkungen halten, wurde betont.

Koalitionsgespräche sollen bis Mitte November abgeschlossen sein



SPÖ verhandelte bisher nur mit NEOS - nicht mit Grünen

SPÖ-Chef und Bürgermeister Michael Ludwig hatte vergangene Woche angekündigt, mit den NEOS in Koalitionsverhandlungen zu treten. Die Grünen, die genauso wie die SPÖ bei der Wahl am 11. Oktober zulegen und sogar ein Rekordergebnis erzielen konnten, kamen nicht zum Zug. Sie hätten angesichts des Wahlerfolgs zwei - statt bisher einen - Stadtratsposten erhalten. Die NEOS werden hingegen nur über einen Sitz in der Stadtregierung verfügen.