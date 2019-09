Koalitionsverhandlungen: FPÖ fordert wieder das Innenministerium

Die FPÖ will bei den Koalitionsverhandlungen nach der Nationalratswahl erneut das Innenministerium fordern und der Herbert Kickl als Innenminister anbieten. Ob das eine Koalitionsbedingung ist, verriet der FPÖ-Chef aber nicht.

FPÖ-Chef Norbert Hofer hat am Montag betont, sehr wohl mit der Forderung nach einem Innenminister Herbert Kickl in Koalitionsverhandlungen gehen zu wollen. Zurückhaltend zeigte sich Hofer im Gespräch mit der APA zur Frage, ob das auch eine Koalitionsbedingung ist: "Wenn die Koalitionsverhandlungen scheitern, dann werden sie bereits an den Inhalten scheitern."