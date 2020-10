Koalition: Verhandler legen am Wochenende Pause ein

Die Wiener Koalitionspartner in spe, SPÖ und NEOS, gönnen sich am Wochenende eine Verhandlungspause. Am Samstag und Sonntag seien keine Treffen anberaumt, hieß es aus Parteikreisen.

An den darauffolgenden Wochenenden seien aber durchaus Arbeitssitzungen denkbar, sollte es der straffe Zeitplan erfordern. Denn bis Mitte November soll das Regierungsabkommen stehen.

Alle Untergruppen bereits zusammengetroffen

Seit der Aufnahme der Gespräche am Dienstagabend hatten sich bis Freitagnachmittag inzwischen so gut wie alle acht Untergruppen einmal getroffen, wurde der APA berichtet. Die Atmosphäre sei gut, wurde beteuert: "Es funktioniert wunderbar."

Inhaltlich drang bisher nichts nach außen. Am Montag soll in gleich mehreren Sitzungen der Untergruppen weiter verhandelt werden.