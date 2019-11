Koalition: Türkis-Grün bei Unter-30-Jährigen beliebt

Laut einer Studie könnte eine Koalition zwischen ÖVP und den Grünen besonders bei den Unter-30-Jährigen punkten. Aber auch die FPÖ hat Sympathisanten unter den jungen Wählern.

Für die Kommunikationswissenschafterin Tamara Ehs repräsentiert eine mögliche Koalition aus ÖVP und Grünen am ehesten das Wahlverhalten junger Wähler. "Jeweils 27 Prozent der Wähler unter 30 haben bei der Nationalratswahl die ÖVP und die Grünen gewählt", sagte sie während ihres Vortrags bei der Konferenz der Internationalen Politikberatervereinigung (IAPC) am Sonntag in Krems.