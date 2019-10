Koalition: Meinl-Reisinger definierte bei Treffen mit Kurz "rote Linien"

Am Mittwoch setzte ÖVP-Chef Sebastian Kurz die Soindierungsgespräche fort und traf NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Die pinke Parteivorsitzende erklärte nach der Unterredung, sie habe bei dem Treffen "rote Linien" definiert.

Meinl-Reisinger traf Kurz zu Sondierungsgesprächen

"Der Ball ist nicht bei uns"

Kurz trifft am Mittwoch auf Kogler

Am späten Mittwochnachmittag stand noch eine Gesprächsrunde zwischen Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler an. Der Chef der Öko-Partei wird um 17.30 Uhr ebenfalls im Winterpalais in der Wiener Himmelpfortgasse erwartet. Am Dienstag war Kurz bereits mit der SPÖ-Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner und mit FPÖ-Chef Norbert Hofer zu Gesprächen zusammengekommen.