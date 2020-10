Koalition in Wien: SPÖ berät über Partnerwahl

Die Wiener SPÖ berät am heutigen Dienstag über ihren Koalitionspartner. Zu Mittag will Bürgermeister Ludwig die Entscheidung bekannt geben.

Am heutigen Dienstag fällt eine wichtige Vorentscheidung darüber, welche Koalition künftig in Wien das Sagen hat. Die SPÖ entscheidet nämlich in einer Sitzung des Erweiterten Vorstands darüber, mit wem sie konkret in Regierungsverhandlungen treten wird. Da die ÖVP de facto aus dem Rennen ist, müssen sich die Roten zwischen ihrem bisherigen Partner, den Grünen, und den NEOS entscheiden.