Koalition in der Steiermark: Zeichen stehen auf Einigung

Die steirischen ÖVP und SPÖ präsentieren zu Mittag die neue Regierung und ein Programm. Laut Insidern haben sich die Verhandler Sonntagabend auf einen Deal geeinigt.

In der Steiermark stehen die Zeichen nach der Landtagswahl am 24. November auf Einigung: Die alten und neuen Koalitionspartner ÖVP und SPÖ wollen zu Mittag um 12.00 Uhr in der Grazer Burg ihre Regierung und ein Programm präsentieren, dies könnte sich aber noch wegen letzter Details und der erforderlichen Absegnung durch die Parteigremien verzögern. Die Gremien tagen vor Mittag.

Verhandler einigten sich am Sonntag

Dem Vernehmen nach sollen sich die Verhandlungsteams am Sonntagabend auf die personelle Aufteilung in der Landesregierung geeinigt haben, damit soll ein Landesratsposten von der SPÖ zur ÖVP wandern. Da der SPÖ-Spitzenmann bei der Landtagswahl, LHStv. Michael Schickhofer nach den starken Verlusten seinen Rückzug aus Partei und Politik erklärt hatte, dürften die bisher amtierenden roten Landesräte in ihren Funktionen bleiben - wenn auch mit veränderter Ressortverteilung. Wer bei der ÖVP den hinzugekommen Landesratsposten in der neunköpfigen Regierung (der Landeshauptmann und acht Ressortchefs, Anm.) übernimmt und welche Agenden dies umfasst, war vorerst nicht bekannt.