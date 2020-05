Knapp fünf Prozent der Schulkinder in Betreuung

Eine Woche vor Schulbeginn befinden sich rund 5 Prozent der schulpflichtigen Unter-14-Jährigen in Betreuung. Damit wird fast keine Veränderung gegenüber der Vorwoche verzeichnet.

Auch knapp vor Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs am kommenden Montag werden derzeit nur wenige Kinder an den Schulen betreut. Laut Daten des Bildungsministeriums waren gestern, Dienstag, rund 32.500 bzw. 4,8 Prozent der Unter-14-Jährigen an den Schulen. Zum Vergleich: Eine Woche davor waren es rund 29.300 (4,3 Prozent).