Knapp 6,4 Millionen Österreicher sind am 29. September wahlberechtigt

Bei der vorgezogenen Nationalratswahl am 29. September sind etwas weniger Stimmen zu holen als vor zwei Jahren. Die Zahl der Wahlberechtigten ist gegenüber 2017 leicht geschrumpft, um 4.197 auf 6,396.796. Das ist der erste Rückgang seit 1995 - und insgesamt erst der dritte in der Zweiten Republik.

Heuer um 4.197 weniger Wahlberechtigte als 2017

Erneuter Rückgang bei Frauen

Nach den am Montag veröffentlichten endgültigen Zahlen leicht zugenommen haben letztlich (anders als in den vorläufigen Zahlen) die stimmberechtigten Auslandsösterreicher - die sich noch bis 8. August in die Wählerevidenz eintragen lassen konnte. Dies taten zuletzt noch einige, so dass heuer um 1.191 (1,96 Prozent) mehr von ihnen an der Wahl teilnehmen können als 2017. Insgesamt ist diese Wählergruppe allerdings klein; mit 61.953 macht sie nur 0,97 Prozent aller Wahlberechtigten aus.