Knapp 50.000 Corona-Tests in NÖ durchgeführt

Bis Montagfrüh wurden in Niederösterreich insgesamt 49.590 Personen auf das Coronavirus getestet. Aktuell sind 2.785 Menschen aktiv erkrankt.

Die Zahl der Testungen in Niederösterreich auf das Coronavirus nähert sich der 50.000er-Marke. Der Sanitätsstab des Landes berichtete am Montag in der Früh von 49.590.