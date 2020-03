Knapp 4.000 Coronavirus-Fälle in Österreich bestätigt

Die bestätigten Corona-Fälle stiegen am Montagnachmittag stark an.

Die bestätigten Corona-Fälle stiegen am Montagnachmittag stark an. ©APA/ERWIN SCHERIAU

Mit Stand 15.00 Uhr wurden in Österreich am Montag insgesamt 3.924 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die meisten Todesopfer sind in Wien zu beklagen.

Der Trend der SARS-CoV-2 Zuwachsraten in Österreich hat nach einer Abflachung am Sonntag am Montag wieder zugenommen. Am Nachmittag stiegen die bestätigten Infektionen innerhalb eines Tages von 3.244 auf 3.924, wie aus den Zahlen des Gesundheitsministeriums hervorgeht.

Trend bei Covid-19-Neuinfektionen leicht gestiegen

Das bedeutet im 24-Stunden-Vergleich eine Zunahme von 20,26 Prozent. Am Vortag betrug der prozentuelle Zuwachs nur 15,28 Prozent.

Die 3.924 Fälle (Stand: 15.00 Uhr) teilen sich nach Bundesländern folgendermaßen auf: Burgenland (71), Kärnten (122), Niederösterreich (564), Oberösterreich (707), Salzburg (372), Steiermark (486), Tirol (803), Vorarlberg (323), Wien (476).

Coronavirus forderte bislanag 21 Todesopfer

21 Menschen sind bisher gestorben: Die meisten Todesopfer waren in Wien mit elf zu beklagen. Die weiteren zehn Opfer verteilen sich auf die übrigen Bundesländer wie folgt: Steiermark (4), Burgenland (1), Kärnten (1), Niederösterreich (1), Oberösterreich (2), Tirol (1).

