Knapp 33.000 Anträge für Corona-Investitionsprämie

Die Coronahilfe der Investitionsprämie fließt auch im Agrar- und Lebensmittelbereich. Wie in anderen Wirtschaftsbereichen wird die Förderung laut Landwirtschaftsministerin Köstinger auch hier "extrem gut angenommen".

Bis zuletzt (7.2.) wurden in 32.940 Anträgen Prämien in Höhe von 314,2 Mio. Euro beantragt, die Investitionen in der Höhe von 3,54 Mrd. Euro auslösen, teilte das Agrarministerium mit.

Corona-Investitionsprämie wird von Agrarbereich fleißig abgerufen

So erhält man die Prämie

Als Beispiele nennt das Landwirtschaftsministerium etwa folgende: Ein Landwirt investiert in eine Kreiselegge um 6.000 Euro netto. Für die Investition in dieses Anbaugerät erhält der Landwirt einen Zuschuss von 7 Prozent - also eine Prämie von 420 Euro. Oder: Eine Bäuerin investiert in die Erstellung einer neuen Homepage mit Onlineshop für ihren Betrieb 6.000 Euro netto. Für die Investition erhält sie einen Zuschuss von 14 Prozent (Digitalisierung) und somit 840 Euro.

7-Prozent-Prämien wurden bisher in der Höhe von 187,4 Mio. Euro beantragt, 14-Prozent-Prämien in der Höhe von 126,8 Mio. Euro. In der Landwirtschaft gibt es 28.169 Prämienanträge in der Höhe von 196,5 Mo. Euro (für 2,27 Mrd. Euro Investitionen), in der Forstwirtsschaft 1.384 Anträge für Prämien von 13,2 Mio. Euro (Invests: 152,2 Mio. Euro), in der Fischerei und Aquakultur 16 Anträge auf Prämien in der Höhe von 0,4 Mio. Euro (Invests: 4,6 Mio. Euro) und in der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung 3.3.71 Anträge für Förderungen von 104,2 Mio. Euro (Invests: 1,12 Mrd. Euro).