Knapp 3.000 Österreicher von Reisewarnung für Balearen betroffen

Ab Montag gilt eine Reisewarnung für die Balearen. Knapp 3.000 Österreicher sind betroffen.

Die Reisewarnung für die Balearen ab kommenden Montag betrifft rund 1.000 Pauschalreisende sowie 1.500 bis 2.000 Individualtouristen aus Österreich - großzügig gerechnet, so Josef Peterleithner, Präsident des Österreichischen ReiseVerbands und TUI-Austria-Prokurist. Das wären in etwa ein Zehntel der heimischen Touristen, die sich derzeit in Kroatien aufhalten.