Klinisch praktisches Jahr bringt 1.400 Mediziner mehr

Am Montag starten 1.400 angehende Mediziner ihr klinisch praktisches Jahr. Sie sollen unter anderem Ausfälle durch das Coronavirus kompensieren.

Am Montag beginnt für rund 1.400 Medizin-Studenten der dritte, abschließende Teil ihres Klinischen Praxisjahres (KPJ). Damit kommt Verstärkung für die Mediziner in den Spitälern, wie die Ärztekammer am Sonntag betont hat. "Ich bin froh, dass hier zusätzliche, fast fertige Mediziner da sein werden, um uns in dieser schweren Zeiten zu helfen", so Ärztekammer-Vizepräsident Harald Mayer.