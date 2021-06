Klinik Hietzing: Mitarbeiterinnen kämpfen gegen Entlassung

Am Wiener Arbeits- und Sozialgericht bekämpfen heute 14 ehemalige Mitarbeiterinnen der Klinik Hietzing ihre fristlose Entlassung, die nach einer Feier ausgesprochen wurde.

Fristlos Entlassene werden gerichtlich einvernommen

Die ursprünglich individuell eingebrachten Klagen wurden zu einem Ganzen verbunden, so dass sie nun gemeinsam in einem Verfahren geführt werden können. Die Stadt Wien beharrt auf der Entlassung und bezeichnet diese als gerechtfertigt und unumstößlich. Die Mitarbeiterinnen hätten in einem Zimmer ihre Masken abgelegt und Wange an Wange angestoßen und gefeiert.