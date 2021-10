Klinik Floridsdorf jetzt mit neuer Neurologie-Station

Am Montag ist die Eröffnung einer neuen Neurologie-Station an der Wiener Klinik Floridsdorf über die Bühne gegangen.

Floridsdorf: Neurologie-Station mit zwei Dutzend Norm-Betten

Pluspunkt von Klinik Floridsdorf

Der Vorteil in der Klinik Floridsdorf liege daran, dass derartige Prozesse bereits bei der Planung mitgedacht wurden, hieß es. So könne die Rettung etwa mit der Rettungsliege direkt in den Schockraum fahren. Nach einer medizinischen Ersteinschätzung erfolge per Computertomographie die Diagnose. Sollte ein Schlaganfall festgestellt werden, kann die Therapie noch im Schockraum eingeleitet werden.