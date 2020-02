Klimavolksbegehren: Noch eine Woche Zeit für 7.000 Unterschriften

Bis zum 3. März kann das Klimavolksbegehren unterschrieben werden. Noch fehlen 7.000 der 100.000 notwendigen Unterschriften, um im Nationalrat definitiv behandelt zu werden.

Wer das Klimavolksbegehren unterstützen möchte, hat dafür noch 6 Tage und wenige Stunden Zeit. Die Unterschrift kann per Handy-Signatur oder Bürgerkarte abgegeben werden bzw. in jeder Gemeindebehörde - in Wien ist das das jeweilige Magistratische Bezirksamt. Zu den prominenten Unterstützern zählen u.a. Physiker Werner Gruber, Ski-Legende Hansi Hinterseer und SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner.