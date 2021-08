Klimatiket für NÖ-Landesrat ab Dezember realistisch

Der niederösterreichische Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko hält das Klimaticket ab Dezember für realistisch. Damit verschiebe sich die Einführung des 1-2-3-Tickets "um nur rund 50 Tage".

Der niederösterreichische Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) hat am Sonntag die Einführung des Klimatickets in allen Stufen im Dezember als realistisch bezeichnet. Das wüssten auch alle Verhandlerinnen und Verhandler im Bund wie in den Ländern. Schleritzko betonte, dass sich die aktuelle Aufregung somit "um nur rund 50 Tage" drehe.