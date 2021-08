Klimaticket ohne Ostregion: An Klima und Kunden denken

Am 26. Oktober startet das Klimaticket in vorerst sechs Bundesländern mit den Zügen von ÖBB, Westbahn und Rehiojet. Verkehrsplant Günter Emberger sieht darin einen wichtigen Schritt.

Ob die Ostregion bis dahin mit im Boot sein werde, könne er nicht sagen. "Es geht hier eigentlich nur ums Geld" in der internen Aufteilung, "aber hier muss man dann wirklich aufs Klima und an den Kunden denken", forderte er im "Ö1"-Morgenjournal.

Die Diskussion habe "in den letzten Jahren einen gewissen Speed aufgenommen" und "dass wir jetzt schon so weit sind, das überrascht mich fast", urteilte der Forschungsbereichsleiter am Institut für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik. Verkehrs- und Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) habe mit der Präsentation am Mittwoch in Linz versucht, den Druck auf die ausständigen Bundesländer zu erhöhen. "Der VOR (Verkehrsverbund Ostregion, Anm.) will einfach hier mehr Geld herausschlagen", meinte Embacher, und sicherlich seien zudem "gewisse politische Spiele im Hintergrund wirksam".