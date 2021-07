Klimaschutz: WKÖ tritt gegen zusätzliche Verbote ein

Die Präsentation des Klimaschutzprogramms "Fit for 55" der EU-Kommission soll am Mittwoch über die Bühne gehen. Die Wirtschaftskammer tritt nun gegen zusätzliche Verbote ein.

So verweist die WKÖ - untermauert mit einer Umfrage - darauf, dass 86 Prozent der heimischen Betriebe dem Klimaschutz in der eigene Firma einen "sehr hohen Stellenwert" beimessen. Zudem gehen der Befragung zufolge 67 Prozent davon aus, dass Klima- und Umweltschutz im eigenen Unternehmen künftig noch wichtiger wird.

Der Präsident der Wirtschaftskammer (WKÖ), Harald Mahrer, sieht in den Umfrageergebnissen den Beweis, "dass österreichische Unternehmen Klima- und Umweltschutz selbst in die Hand nehmen. Unsere Betriebe brauchen auch beim Klimaschutz nicht mehr Verbote, sondern mehr Freiheit, um Probleme anpacken und lösen zu können." Neun von zehn Wirtschaftsdelegationen kämen etwa wegen des Umwelttechnik-Know-hows der heimischen Betriebe nach Österreich.

"Die heimischen Unternehmen wissen am besten, was sie für praxistauglichen Klima- und Umweltschutz von der Politik brauchen", sagt Mahrer. "Die Einbindung der Wirtschaft in die Festlegung der Rahmenbedingungen ist daher ein Gebot der Stunde." WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf will Unternehmen, die nach wie vor stark auf fossile Energieträger setzen müssten, bei ihren transformatorischen Herausforderungen durch die Politik "technologieoffen und mit einem ambitionierten Infrastrukturausbau" begleitet sehen.