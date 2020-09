Klimaerwärmung bereitet Österreichern große Zukunftsängste

Die Klimaerwärmung bereitet den Österreichern nach wie vor große Zukunftsängste. Laut einer Umfrage sind die Sorgen diesbezüglich größer als wie jene durch die Corona-Pandemie.

Nicht die Corona-Pandemie , sondern die Klimaerwärmung bereitet den Österreichern nach wie vor die größeren Zukunftsängste. Im Juni haben sich in einer Umfrage rund 60 Prozent der Befragten für eine Verankerung des Klimaschutzes als Staatsziel in der Bundesverfassung ausgesprochen. 57 Prozent sind für eine Ökologisierung des Steuersystems.

Zweifel an konkreten Maßnahmen der Politik

Konkrete Maßnahmen vor allem im Transportbereich erwünscht

"Auch in der Krise können sich 43 Prozent den Kauf eines Elektroautos vorstellen. Das ist ein Beleg für die immer größere Beliebtheit, die durch wachsende Auswahl und steigende Reichweite der Modelle verstärkt wird", meinte Deloitte-Experte Gerhard Marterbauer. "Die seit Juli geltende neue Förderung für Elektroautos hat ebenfalls einen positiven Effekt und kurbelt die Autobranche auf nachhaltige Weise wieder an." Allerdings ist das Interesse an Elektroautos vorerst eher ein theoretisches: Im ersten Halbjahr wurden 4.805 Elektroautos neu zugelassen, das sind 4,2 Prozent der Neuwagen.

Umweltministerin Gewessler sieht Rückenwind der Bevölkerung

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) sieht in der Studie "Rückenwind aus der Bevölkerung für mutige Klimapolitik". Sie verweist auf zwei Mrd. Euro, die in den nächsten beiden Jahren in den Klimaschutz investiert werden sollen und geht davon aus, dass die Studie "bestätigt, dass Menschen in Österreich unseren wirtschaftspolitischen Weg aus der Coronakrise befürworten: Rausinvestieren in den Klimaschutz". Sie freue sich über das große Engagement und den starken Rückwind der Bürgerinnen und Bürger.