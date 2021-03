Klimademo in Wien: Ringsperre am Freitag

Am Freitag findet die Demo "Weltweiter Klimastreik" in der Wiener Innenstadt statt. Verkehrsteilnehmer müssen ab den Vormittagsstunden mit Zeitverlusten rechnen.

Klima-Demo: Diese Behinderungen sind in der Innenstadt zu erwarten

Fridays For Future starten den siebenten globalen Klima-Protest

Der siebente globale Klimastreik der Umweltbewegung Fridays For Future wird am morgigen Freitag, dem 19. März, unter dem Motto "Keine leere Versprechen mehr" von 12.00 bis 14.00 Uhr stattfinden - natürlich unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie.

AK-Präsidentin wird Rede halten

Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl kündigte an, um 12.20 Uhr am Schwarzenbergplatz eine Rede halten, wurde in einer Aussendung angekündigt. "Lasst uns loslegen - gemeinsam schaffen wir die Klimawende", wurde Anderl in einem Statement zitiert. Der Gewerkschaftsbund ÖGB ist ebenfalls Supporter des Protests. Mit dabei sind mehrere Umwelt-NGOs, darunter auch der WWF Österreich, der mit der Petition "Natur statt Beton" für einen Bodenschutzvertrag eintreten wird.

Obwohl die Corona-Pandemie politischen Protest erschwert, sollen österreichweit weitere Aktionen für Klimagerechtigkeit stattfinden. In Linz wird in einer Kundgebung am Hauptplatz für die rasche Einführung des 1-2-3-Tickets demonstriert, während in Innsbruck eine Fahrrad-Demo und in Kufstein eine 24-Stunden-Mahnwache abgehalten wird. Auch in Salzburg wird eine Menschenkette von der Staatsbrücke gebildet.