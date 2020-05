Klima-Offensive in Wiens Innenstadt: 36 Maßnahmen, Start noch 2020

Ein parteienübergreifendes Projekt zur Klima-Offensive in der verbauten Wiener Innenstadt hat nun zu einem Ergebnisbericht mit 36 klimarelevanten Maßnahmen geführt. 19 dieser Vorhaben sollen bereits 2020 gestartet werden.

Highlights und weitere Maßnahmen der Klimaoffensive in der Wiener City

"Eines meiner Highlights ist die Umsetzung des SPÖ-Antrags für eine ‚Grätzelinsel‘ an der Ecke Seilerstätte / Singerstraße: Die AnrainerInnen bekommen einen neuen Freiraum mit drei Bäumen, Staudenbeeten und Sitzgelegenheiten. In der Börsegasse schaffen wir heuer erstmals eine temporäre ‚Coole Straße‘, ausgestattet mit Sitzmöbeln und einem Wasserspiel. Angesichts der Abstandsregeln wird im kommenden Sommer eine zusätzliche Fläche zum Spielen und Abkühlen besonders wertvoll sein", so SPÖ-Bezirksrat Laurentius Terzic.