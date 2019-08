Klima-Galgen auf der MaHü: SJ startete in den Wahlkampf

Am Donnerstag präsentierte die Sozialistische Jugend (SJ) auf der Wiener Mariahilfer Straße samt Klima-Galgen ihre Forderungen. Mit dieser Aktion wolle man durch alle Bundesländer ziehen.

Aktionistisch ist die Sozialistische Jugend (SJ) am Donnerstag in den Wahlkampf gestartet.

Einsetzen will sich die Sozialistische Jugend unter anderem für ein Wirtschaftssystem, in dem Menschen und Umwelt mehr wert sind als Geld und Profite. "Man muss mutig sein und diese Freihandelsabkommen - wie aktuell das Mercosur-Abkommen - ablehnen", forderte Herr. Es sei "komplett absurd", brasilianisches Rindfleisch zu importieren statt auf regionale Arbeitsplätze zu setzen und österreichische Bauern zu unterstützen, kritisierte die SJ-Chefin. Die Ablehnung des Mercosur-Abkommens sei jedenfalls eine Forderung der SJ an die nächste Regierung - "egal ob wir dieser angehören oder nicht", so die 26-Jährige.