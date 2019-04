Klima-Demo: Schüler und NGOs demontrierten erneut

Am Freitag traten erneut Schüler und NGOs für den Kampf gegen den Klimawandel auf. Zu Beginn waren es rund 500 Menschen, die Teilnehmerzahl stieg jedoch im Laufe der Veranstaltung.

Für eine engagiertere Politik im Kampf gegen den Klimawandel sind am Freitagnachmittag Schüler und NGOs in Wien auf die Straße gegangen. Nach Angaben der Polizei versammelten sich beim Startpunkt am Christian-Broda-Platz beim Westbahnhof bei Regenwetter bis 17.30 Uhr zunächst rund 500 Menschen. Die Teilnehmerzahl war jedoch noch “stetig anwachsend”, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger zur APA.