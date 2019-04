Wien: "FridaysForFuture"-Bewegung ruft am 5. April erneut zur Klima-Demo auf

Erneut wird in Wien von der "FridaysForFuture"-Bewegung zur großen Klima-Demo aufgerufen. Am Freitag ziehen die Demonstranten vom Westbahnhof über die Mariahilfer Straße zum Heldenplatz.

Unter den Organisationen ist auch “System Change not Climate Change”. Auch hier war die Kritik an der Bundesregierung groß: So würde Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) den Bau der dritte Piste am Flughafen – ein “klimaschädliches Monsterprojekt” – verteidigen, meinte Sprecherin Mira Kapfinger. Zudem habe die Regierung “einen Klimaleugner als Vizekanzler”. Susanne Hofer, Vorsitzende der ÖGB-Jugend, urgierte, die großen Konzerne vermehrt in Pflicht zu nehmen, da diese für 70 Prozent der Emissionen verantwortlich sind.