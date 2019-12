Klima-Demo in Wien: Amtshandlung war rechtswidrig

Am 31. Mai fand eine Klima-Demo in Wien statt. Dabei kam es zu einer Amtshandlung der Polizei gegen einen Aktivisten, die nun für rechtswidrig erklärt wurde.

Die gesamte Amtshandlung der Polizei gegen einen Aktivisten bei einer Klima-Demo am 31. Mai in Wien ist rechtswidrig gewesen. Dieses Urteil wurde am Donnerstag in der Früh am Wiener Landesverwaltungsgericht kundgetan. Der Beschwerdeführer hat demnach kein Verhalten gesetzt, das eine Festnahme durch die Polizei gerechtfertigt hätte. Dadurch waren auch die weiteren Maßnahmen rechtswidrig