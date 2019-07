Kletterunfall in Wien: 22-Jähriger schwer verletzt

Ein 22-Jähriger stürzte am Donnerstag beim Klettern am Wiener Haus des Meeres ab und prallte aus rund fünf Metern auf den Boden. Dabei verletzte er sich schwer.

Ein 22 Jahre alter Mann ist bei einem Kletterunfall am Donnerstagabend in Wien-Mariahilf schwer verletzt worden. Der junge Mann war kurz nach 20.00 Uhr beim Abstieg von der Kletteranlage Flakturm am Haus des Meeres im Esterhazypark, als er aus fünf Meter Höhe zu Boden stürzte. Er wurde von der Berufsrettung Wien ins Krankenhaus gebracht.