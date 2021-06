Kletterer in NÖ verletzt ins Krankenhaus geflogen

Ein 35-jähriger Mann wurde beim Klettern in Niederösterreich am Kopf und im Gesicht verletzt. Er wurde ins Krankenhaus geflogen.

Ein ungarischer Kletterer ist auf der Stadelwand am Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) rund 20 Meter ohne Zwischensicherung ins Seil gestürzt. Wie die Bergrettung mitteilte, zog sich der 35-Jährige Verletzungen am Kopf beziehungsweise im Gesichtsbereich zu. Nach einer Bergung per Tau wurde er vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Wiener Neustadt geflogen.